İstanbul'da 'İstanbul Huzur' denetimi gerçekleştirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin bir çok noktasında gerçekleştirilen 'İstanbul Huzur' denetiminde araçlar durduruldu ve aramalar yapıldı. Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama(GBT) sorgulaması da yapıldı. Denetimlere polis helikopteri ve özel harekat ekipleri de katıldı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin bir çok noktasında denetimler gerçekleştirildi. Durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların da Genel Bilgi Toplama(GBT) sorgulaması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'İstanbul Huzur' denetiminde araçlar tek tek durduruldu. Polis ekipleri tarafından durdurulan araçlarda detaylı arama yapılırken, içerisinde bulunanların da Genel Bilgi Toplama(GBT) sorgulaması yapıldı. Narkotik köpeği 'Mask' aramalarda bulunurken, polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı.