İstanbul'da İsrail Konsolosluğu çevresindeki silah seslerine yönelik soruşturma başlatıldı

Güncelleme:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Olayın aydınlatılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
