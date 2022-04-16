İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi

AA - Ali Ebubekir Tokcan - Güncel
 - Güncelleme:

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) organizasyonuyla, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskın protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) organizasyonuyla, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskın protesto edildi.

İsrail'in İstanbul Konsolosluğunun önünde düzenlenen gösteriye, Anadolu Gençlik Derneği üyelerinin yanı sıra Türkiye'de yaşayan Filistinli ve Arap asıllı gençler katıldı.

Türkiye ve Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Protesto sırasında emniyet güçleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi

AA / Ali Ebubekir Tokcan - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title