İstanbul'da İsrail gizli örgütüne yönelik operasyon

(İSTANBUL) İsrail gizli örgütü MOSSAD'a bilgi ve belge aktardıkları öne sürülen 2 kişiye yönelik operasyon yapıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) istihbaratıyla harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı, bir kişi de yurtdışı çıkış yasağı konarak adli kontrolle serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, MİT tarafından iletilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirildi.

Açıklamaya göre, İsrail istihbaratı ile görüşmeler gerçekleştirdiği belirtilen L.R isimli kişinin Türkiye'de bulunan MOSSAD'ın hedefindeki bazı kişilere yönelik bilgi, belge derlemeleri ve hedef şahısların ikametlerinde fotoğraf, video, drone çekimi yapmaları karşılığında ve bu iş ve işlemleri yapan şahıslara ödeme sistemleri üzerinden para transferi yaptığı belirlendi. 30 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyon sonucu L.R. ve Y.B isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden L.R. tutuklanırken, Y.B. hakkında yurtdışı çıkış yasağı ile adli kontrol uygulanmasına karar verildi.