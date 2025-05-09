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İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu Etrafında Silahla Ateş Eden Şahıs Gözaltına Alındı

İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu Etrafında Silahla Ateş Eden Şahıs Gözaltına Alındı
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İstanbul Valiliği, İsrail Başkonsolosluğu çevresinde silah sesi duyulması üzerine başlatılan çalışmalarda B.K. isimli bir şahsın gözaltına alındığını açıkladı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

(ANKARA) - İstanbul Valiliği, İsrail Başkonsolosluğu çevresinde silah ile ateş eden şahsın gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul İsrail Başkonsolosluğu çevresinde silah sesi duyulması üzerine yapılan çalışmalarda B.K. isimli bir şahıs gözaltına alındı. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat: 14.30 sıralarında İstanbul İsrail Başkonsolosluğu çevresinde silah sesi duyulması üzerine yapılan çalışmada; Silah kullanan şahsın B.K. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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