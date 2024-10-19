Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da İslam ve Özgürlük Konferansı'nda Hukukun Üstünlüğü Tartışıldı

İstanbul'da İslam ve Özgürlük Konferansı'nda Hukukun Üstünlüğü Tartışıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'nın ikinci gününde düzenlenen 'Sınırlı Devlet, Hukukun Üstünlüğü, Anayasacılık ve İslam' başlıklı oturumda, anayasacılığın önemine ve İslam dünyasındaki uygulamalarına dair önemli görüşler paylaşıldı.

İstanbul'da düzenlenen 11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'nın ikinci gününde, "Sınırlı Devlet, Hukukun Üstünlüğü, Anayasacılık ve İslam" başlıklı oturum düzenlendi.

Atlas Network, İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) işbirliğinde düzenlenen konferansın ikinci gününün ilk oturumu, İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faik Tanrıkulu'nun başkanlığında yapıldı.

"Sınırlı Devlet, Hukukun Üstünlüğü, Anayasacılık ve İslam" başlıklı oturumda, ABD'deki Wayne State Üniversitesi Yakın Doğu ve Asya Çalışmaları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saeed Han ve İslamabad'daki Quaid-i-Azam Üniversitesi Barış Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Saeed Ahmed Rid konuştu.

Han, Hazreti Muhammed dönemindeki Medine Sözleşmesi'nin hukuk tarihinde önemli olduğunu belirterek "Sözleşme, dünyaya gerçek, eşitlikçi ve kapsayıcı vatandaşlığın ilk örneğini verdi." diye konuştu.

Batılı filozofların hukuk alanındaki çalışmalarına değinen Han, filozofların bu çalışmaları kendi toplumlarını inceleyerek yaptığını söyleyerek, düşüncelerinin "bazen evrensel değerler içermediği" eleştirisinde bulundu.

Han, anayasacılığın demokrasi ve özgürlüklerin korunması için önemli olduğunu kaydederek "anayasacılığın, Batılı bir yapı olduğu ve bu yapının Müslüman toplumlar için evrensel olduğu şeklindeki yanlış düşünceden uzaklaşılması gerektiğini" ifade etti.

Rid ise Türkiye, Endonezya, Pakistan ve Tunus anayasalarında egemenlik konusunun nasıl ele alındığına değindi.

Ayrıca Rid, İslam hariç diğer dinler hakkında da araştırma yapılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel

Uluslararası İlişkiler Politika istanbul Eğitim Güncel Hukuk

Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

 Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin kapısına kilit vuruldu

 'Yenidoğan Çetesi'nin hemşiresi konuştu: İşler çığırından çıkınca sürekli tartıştım

İşte o hemşiresinin ilk sözleri
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter

Savcı, çeteye böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Toprak Razgatlıoğlu kaç yaşında, nereli? Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Ekim Cumartesi günü maçlar hangi kanalda izlenir? Bein Sports S Sport, TV8, Exxen izleme linki var mı? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı kim? KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç? SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? Dilan Polat- Sıla Doğu video izle! Dilan Polat ve Sıla Doğu öpüştü mü? TRABZONSPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor- Başakşehir maçı şifresiz mi? Canlı, şifresiz, HD izleme linki Trabzonspor- Başakşehir maçı 11'leri! Trabzonspor'da kimler oynayacak? 11'de kimler var? Kayserispor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Kayserispor- Gaziantep FK maç özeti! Bandırmaspor- Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Bandırmaspor- Karagümrük maç özeti! Yenidoğan Çetesi ruhsatı iptal edilen hastaneler hangileri? Hastaneler kapatıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.