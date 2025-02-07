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İstanbul'da "İŞKUR Gençlik Programı" protokolü imzalandı

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında "İŞKUR Gençlik Programı" protokolü imzalandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında "İşkur Gençlik Programı" protokolü imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu ve tüm Türkiye'de bu yıl 200 bin öğrenciyi kapsayacak program kapsamında, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Rektörlük binasında protokol imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, eski bir İTÜ mensubu olarak protokolde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bunun İş Gücü Uyum Programı kapsamında ve İŞKUR Gençlik Programları içerisinde öğrencileri iş hayatına hazırlamaya yönelik aktif eğitim programı olduğunu belirten Alpkan, "Bu program, üniversitenin ihtiyaç duyduğu, özellikle eğitim araştırma ve benzeri faaliyetlerinde, öğrencilerin de kendilerini geliştirmesi ve gelecekte hem özel sektörün hem kamunun hem akademinin ihtiyaçlarına en güzel şekilde cevap verecek hale gelmelerine yardımcı olacak bir aktif eğitim programı. Eğitim araştırma faaliyetlerinde yardımcı olmak, destek vermek olduğu gibi aynı zamanda çeşitli eğitim programları da var." ifadelerini kullandı.

Alpkan, özellikle bu programın ilk dönemde, hayata geçirilmesi aşamasında üniversitelere katkısı olacağına işaret ederek, elde edilecek tecrübenin uygulamalara da ışık tutacağını vurguladı.

İstanbul'da ilk protokolü İTÜ ile yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Alpkan, şöyle devam etti:

"İTÜ'de ve bütün kamu üniversitelerimizde, öğrencilerimizin istihdama hazırlanması çerçevesinde onların profesyonel ve teknik eğitimleri, akademik eğitimlerine ilaveten, İŞKUR olarak da biz, İş Gücü Uyum Programı ve Aktif Eğitim Programları çerçevesinde öğrencilerimizi hem uygulamalı hem teorik eğitimler kapsamında iş hayatına hazırlamak için bu programı hayata geçirmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın vizyonu ve prensipleri çerçevesinde, Sayın Bakanımız ve İŞKUR yönetimiyle bu program hazırlandı. Bu dönem 100 bin, önümüzdeki dönem de 200 bin öğrenciyi ve toplamda 5 yıl içerisinde 1 milyon öğrenciyi, bu programlar vasıtasıyla mezun olduktan sonra iş hayatına hazır hale getirmeye çalışıyoruz."

"1204 öğrencimiz bu desteği almaya başlayacak"

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ise programın İTÜ'lü öğrencilerin eğitim öğretim, araştırma, girişimcilik, iletişim ve sosyal becerilerini geliştirecek olmasının önemli olduğunu belirterek, öğrencilerin yetkinliklerinin geliştirilmesinde bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Mandal, programın öğrencilerin geleceğe daha güvenli bir şekilde hazırlanmaları ve istihdam süreçlerinde daha donanımlı hale gelmeleri için çok önemli bir adım olduğuna işaret etti.

Bu yıl program kapsamında 200 bin öğrencinin destekleneceğinin açıklandığını hatırlatan Mandal, şöyle konuştu:

"Ben öğrencilerimiz adına, başta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı'mıza ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Mart ayından itibaren bu dönem için 1204 öğrencimiz bu desteği almaya başlayacak. Öğrencilerimizi hızlı bir şekilde değerlendirip, bu destek programına dahil edeceğiz. Aynı zamanda bu 10 aylık zaman dilimi içerisinde de bu öğrencilerimiz eğitim de alacaklar. Yani bu eğitimin içerisinde istihdama hazırlık eğitimi gibi olsun, girişimcilik noktasında olsun, finansal okur yazarlık, iş sağlığı güvencesi gibi değişik başlıklarda da ücretsiz eğitim alacaklar."

Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Alpkan, Rektör Prof. Dr. Hasan Mandal ile İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Uğur Oto protokolü imzaladı.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
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