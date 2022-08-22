İstanbul'da İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı Güncel Haberler İstanbul Bahçelievler'de İstanbul Su ve Kanalitazyon İdaresi (İSKİ) ekibinin çalışması sırasında patlayan su borusundan çevreye su yayıldı. İstanbul Bahçelievler'de İstanbul Su ve Kanalitazyon İdaresi ( İski ) ekibinin çalışması sırasında patlayan su borusundan çevreye su yayıldı. İski ekibinin Bahçelievler Mahallesi'ndeki onarım çalışması sırasında su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Su tazyikli şekilde etrafa yayılmaya başladı. Ekipler yaptıkları müdahaleyle suyu kesti. Su borusunun patlaması ve sonrasında yaşananlar bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, patlayan borudan çıkan suyun çevreye yayılması ve İSKİ ekibinin çalışması yer alıyor. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk Bahçelievler İstanbul İSKİ su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İstanbul'da İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.