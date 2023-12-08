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İstanbul'da IŞİD ve El Kaide Terör Örgütlerine Operasyon: 9 Şüpheli Yakalandı

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İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda IŞİD ve El Kaide silahlı terör örgütlerine bağlantılı olduğu tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ayrıca 3 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

İstanbul'da IŞİD ve El Kaide silahlı terör örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütleri IŞİD ve El Kaide ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı şüphelilerin tespitine yönelik çalışma yürütüldü.

Yapılan çalışmalarda Türkiye için de tehdit oluşturduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 9 ilçede 13 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü.

Şüphelilerin ikametlerde yapılan aramalarda kimliksiz/vizesiz olarak tespit edilen 3 yabancı uyruklu sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

İşlemlerinin tamamlanması için emniyete götürülen 9 şüpheli hakkındaki tahkikat işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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