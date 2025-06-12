İstanbul'da IŞİD Operasyonunda 9 Şüpheli Gözaltında

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İstanbul'da IŞİD Operasyonunda 9 Şüpheli Gözaltında
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İstanbul'da, IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 15 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. Polis, IŞİD'e yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

(İSTANBUL)- İstanbul'da, IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve "yabancı terörist savaşçı" oldukları değerlendirilen 15 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; IŞİD silahlı terör örgütü ile bağlantılı olan, örgüte katılım gösterdiği yönünde bilgi formu bulunan, sosyal medya üzerinden örgütsel propaganda yaptığı tespit edilen, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve YTS (yabancı terörist savaşçı) olduğu değerlendirilen toplam 15 şüphelinin yakalanması amamacıyla operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul il Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, IŞİD silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, tespiti yapılan adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 6 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor. Konu ile ilgili yürütülen adli tahkikat işlemleri devam ettiği belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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