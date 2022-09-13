IŞİD operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü IŞİD'in finansmanını sağlamak ve terör örgütüne üye olmak suçlarını işledikleri tespit edilen 2'si Türk, 9'u yabancı uyruklu toplamda 11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

IŞİD İLE BAĞLANTILI PARA İŞLEMLERİ YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin birbirleriyle ortak para trafiği içerisinde oldukları ve silahlı terör örgütü IŞİD ile bağlantılı işlemler yaptıkları belirlendi.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul'da ikamet ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için bugün yapılan operasyonda 9 kişi yakalandı.