İstanbul'da IŞİD Operasyonu: 7 Gözaltı

İstanbul'da silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik bu sabah düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik bu sabah 7 ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik bu sabah 7 ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, silahlı terör örgütü IŞİD adına çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve Türkiye açısından tehdit oluşturdukları düşünülen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu çalışmalar sonucunda, bu sabah 7 ilçede 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında tahkikat işlemlerinin sürdüğü bildirildi.