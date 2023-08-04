İstanbul'da IŞİD Operasyonu: 17 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da, silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tahmin edilen kişileri tespit etti. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik 4 ilçede 5 farklı adrese dün eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul'da, silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tahmin edilen kişiler tespit etti. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik 4 ilçede 5 farklı adrese dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Söz konusu operasyonda, 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.