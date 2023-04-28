İstanbul'da IŞİD Operasyonu: 14 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik bu sabah erken saatlerde 9 ilçede 12 ayrı adrese yönelik baskın düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, örgütle bağlantılı bazı kişiler tespit edildi. Söz konusu şüphelilerin yakalanması için de bu sabah erken saatlerde İstanbul'un 9 ilçesinde 12 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.