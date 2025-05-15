İstanbul'da IŞİD Operasyonu: 11 Gözaltı

İstanbul'da IŞİD Operasyonu: 11 Gözaltı
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İstanbul'da IŞİD Operasyonu: 11 Gözaltı
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İstanbul'da gerçekleştirilen terör operasyonunda, IŞİD ile bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 11 kişi gözaltına alındı. Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince düzenlendi.

(İSTANBUL) - İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Çatışma bölgeleri ile bağlantılı olarak hareket eden ve halihazırda İstanbul'da faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik, bu sabah belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, Türkiye'de yasal kalış hakları bulunmayan 3 şüpheli sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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