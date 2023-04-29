İstanbul'da IŞİD'e fon sağlayan şüphelilere operasyon: 8 kişi yakalandı

İstanbul'da, silahlı terör örgütü IŞİD'e fon sağlayan şüphelilerle para transferi içerisinde olan ve illegal para transferi sistemi kullandığı tespit edilen 11 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 8 kişi yakalandı.

İstanbul'da, silahlı terör örgütü IŞİD'e fon sağlayan şüphelilerle para transferi içerisinde olan ve illegal para transferi sistemi kullandığı tespit edilen 11 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 8 kişi yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan verilen bilgiye göre, terör örgütü IŞİD'e fon sağladığı için mal varlıkları dondurulan şüpheliler ile para transferi ilişkisi içinde oldukları tespit edilen 11 şüpheliye yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin IŞİD'e fon sağlamak için birçok kez para transferi yapılıdğı ve bu para transferi işlemlerini 'Hawala' olarak bilenen illegal para transferi sistemi üzerinden gerçekleştirildi tespit edildi.

Bu tespitler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah 12 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken 3 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.