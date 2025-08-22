İstanbul'da İş Yerlerine Kurşunlama Operasyonunda 5 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da bazı iş yerlerinin kurşunlanmasına yönelik operasyonlarda 5 zanlı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı tarihlerde iş yeri kurşunlama olaylarına karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 18 yaşından küçük 3 şüpheli yakalandı, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin yeni bir eylem hazırlığında olduğunu belirleyen ekipler, zanlıları azmettirdiği tespit edilen M.C.A'yı ve Büyükçekmece'de bir restoranın kurşunlanması olayına karıştığı belirlenen Ü.Y'yi de daha sonra yapılan operasyonlarda gözaltına aldı.

Yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.