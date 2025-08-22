İstanbul'da İş Yerlerine Kurşunlama Operasyonunda 5 Zanlı Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, iş yeri kurşunlama olaylarına karışan 5 şüpheli yakalandı. 18 yaşından küçük 3 şüphelinin yanı sıra, azmettiren M.C.A. ve daha önceki bir olaya karışan Ü.Y. de gözaltına alındı.

İstanbul'da bazı iş yerlerinin kurşunlanmasına yönelik operasyonlarda 5 zanlı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı tarihlerde iş yeri kurşunlama olaylarına karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 18 yaşından küçük 3 şüpheli yakalandı, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin yeni bir eylem hazırlığında olduğunu belirleyen ekipler, zanlıları azmettirdiği tespit edilen M.C.A'yı ve Büyükçekmece'de bir restoranın kurşunlanması olayına karıştığı belirlenen Ü.Y'yi de daha sonra yapılan operasyonlarda gözaltına aldı.

Yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı

İnsanlık tarihinin en ölümcül hastalığı yeniden hortladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak

Bir büyükşehirde durum vahim! Su kesintisi artık 3 günde bir olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.