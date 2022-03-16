İstanbul'da iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı - Haberler

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İstanbul'da iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

AA - Alptekin Soykan - Güncel
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İstanbul'da iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

İstanbul Ataşehir'de iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2'si yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - İstanbul Ataşehir'de iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2'si yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Şubat- 14 Mart tarihlerinde 6 iş yerinden 740 bin lira değerinde elektrikli alet ve hırdavat çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Yapılan çalışmalar ve güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu hırsızlıkları gerçekleştiren 5 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

Ferhatpaşa Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda, 2'si yabancı uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı. Adresteki aramada, çok sayıda elektrikli alet ve hırdavat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler A.H, R.H, H.A, M.A. ve Ü.A. adliyeye sevk edildi.

AA / Alptekin Soykan - Güncel

İstanbul, Ataşehir, Hisarcık, 14 Mart, Güncel, Haberler

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