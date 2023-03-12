İstanbul'da iş yerinden kablo çalan kişi yakalandı

Kağıthane'de iş yerinden kablo çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyrantepe Mahallesi'nde iş yerinden yaklaşık 4 bin lira değerinde kablo çalındığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Ekipler tarafından iş yerinde yer alan güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu olayı gerçekleştiren şüphelinin daha önce de birçok hırsızlık suçundan kaydı bulunan Ş.D. olduğu tespit edildi.

Emniyetevleri Mahallesi'ndeki bir caddede görülmesi üzerine Ş.D, polis tarafından yakalandı. Şüpheli Ş.D, "iş yerinden hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Öte yandan hırsızlık anı, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin elinde fenerle iş yerinde hırsızlık yaptığı görülüyor.