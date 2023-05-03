İstanbul'da iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarında bulunan çalışan hırsız çıktı

Beyoğlu'nda çalıştığı iş yerinden hırsızlık yapıldığı yönünde ihbarda bulunan kişinin, hırsızlık olayını planlayarak gerçekleştirdiği belirlendi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 1 Mayıs'ta saat 09.30 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin, olaya ilişkin görüştüğü iş yeri yetkilisi S.K. ifadesinde, aynı iş yerinde çalışan B.E'nin kendisini saat 02.00 sıralarında arayarak eski bir çalışanın "iş yerinin kapısının açık, alarm sisteminin aktif olduğu" bilgisini paylaştığını söyledi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu, ilk hırsızlık teşebbüsü sonrasında B.E'nin polis eşliğinde iş yerinde bulunan kamera kayıtlarını kontrol ettiği, incelemede alarm sisteminin devreye girmesi sonucu hırsızın olay yerinden kaçtığı anlaşıldı.

Çalışmaların devamında, aynı günün sabahında mesai saatinde iş yerine gelen B.E'nin, iş yerinin kapısının açık olduğunu ve içerideki kasadan paraların çalındığını görmesi üzerine, S.K'ye tekrar haber verdiği belirlendi.

İş yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, iş yeri kapısının çeşitli aparatlar yardımıyla açıldığını, alarm sisteminin devreye girmesi sonucu zanlının olay yerinden kaçtığını tespit etti.

Ekipler, bir süre sonra şüphelinin saat 04.30 sıralarında tekrar iş yerine girerek 118 bin lira, tablet, dizüstü¨ bilgisayar ve kamera kayıt cihazını çaldığını saptadı.

Çalışmaların devamında polis tarafından, B.E'ye saat 02.00 sıralarında iş yerinin kapısının ve alarm sisteminin açık olduğu bilgisini verdiği iddia edilen eski çalışanın iletişim numarası arandı. Söz konusu kişiyle yapılan görüşmede, B.E. ile aralarında böyle bir konuşmanın gerçekleşmediği tespit edildi.

Yedek kıyafetle elbiselerini değiştirip hırsızlık yapmış

Araştırmalarda B.E'nin, hırsızlığı planladığı, ilk hırsızlık girişiminin ardından yanında getirdiği yedek kıyafetle elbiselerini değiştirdiği ardından iş yerine gelip polise ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

B. E'nin polis gelmeden arayıp durumu bildirdiği iş yeri yetkilisine polisin çalışma yaptığını, alarmı kesmesi gerektiğini söyleyerek alarm şifresini aldığı tespit edildi.

Çalışanların da gelmesiyle polis eşliğinde kasa açıldığı sırada B.E'nin şifreyi görüp eline yazdığı ve ikinci seferde kasadan hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi.

Gözaltına alınan B.E, ifadesinde iddiaları kabul ederken, iş yerinden çaldığı 118 bin lira ve elektronik eşya, ikamet adresindeki sitenin bahçesinde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli B.E, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.