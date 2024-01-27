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İstanbul'da iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilerden biri tutuklandı

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de bir aracın çalınması üzerine çalışma başlattı. İncelemeler sonucunda, hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 2 şüpheli Esenler'de yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da iş yerinden hırsızlık yaptığı ve araç çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir'de bir kişiye ait hafif ticari aracın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaya karıştığı belirlenen biri kadın 2 şüpheliyi Esenler'de yakaladı.

İncelemelerde, şüphelilerin Bayrampaşa'da bir aracın plakasını çaldıkları, Esenler'de de iş yerinden hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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