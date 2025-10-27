İstanbul'da İş Yerinden Hırsızlık: 2 Zanlı Manisa'da Yakalandı

İstanbul'da iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra Manisa'da yakalanan 2 zanlı tutuklanırken, iş yerindeki çelik kasanın taşınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 18 Ekim'de Fatih İskender Paşa Mahallesi Sofular Caddesi'nde, C.E'ye ait iş yerinden 2 bin 500 dolar, 600 avro, 10 bin lira, çek defteri, tapu evrakları, eski senetler, kartlar ve çelik kasanın çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini de inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheliler Ü.M.M. (30) ile M.T.C.A'yı (25), Manisa'nın Soma ilçesinde yakaladı. Zanlıların üst aramasında 500 dolar ele geçirildi.

İstanbul'a getirilen şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, zanlıların iş yerine girdikten sonra çelik kasayı taşıdıkları anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.