İstanbul'da iş yeri sahibini tehdit eden 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da bir iş yeri sahibini tehdit ederek para alan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin Şişli'deki iş yerine farklı zamanlarda gelen 3 kişinin başta yardım, daha sonra koruma amaçlı para talep ettikleri, bunu kabul etmeyen iş yeri sahibini telefonla ve ofisinde tehdit eden şüphelilerin 49 bin avro aldıkları yönündeki şikayet üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, iş yeri sahibinden parayı aldıktan sonra da tehditlerini sürdüren 3 şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 zanlı yakalanırken adreslerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.