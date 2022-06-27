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İstanbul'da iş insanının araçlarının kurşunlanmasıyla ilgili 6 zanlı yakalandı

AA - Uğur İslamoğlu - Güncel
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Ümraniye ve Sarıyer'de iş insanına ait araçların, motosikletli şüphelilerce bir gün arayla kurşunlanmasına ilişkin 6 şüpheli yakalandı.

Ümraniye ve Sarıyer'de iş insanına ait araçların, motosikletli şüphelilerce bir gün arayla kurşunlanmasına ilişkin 6 şüpheli yakalandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Can Ö'ye ait araçların 15 Haziran'da Ümraniye'de, 16 Haziran'da ise Sarıyer'de motosikletli zanlılar tarafından kurşunlanmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Yapılan araştırmada iki olayın birbiriyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Motosikletleri kullanan şüphelilerin Çağrı U.Y. ve Davut D, kurşunlayanın ise Ahmet A. olduğu belirlendi.

Polis tarafından incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde zanlıların motosikletle hedef aldıkları araçların yanına gelmeleri, kurşunlamayı gerçekleştirdikten sonra kaçmaları yer alıyor.

Çalışmaların devamında saldırıları gerçekleştiren şüphelilerin Barış B. ile irtibatlı hareket ettikleri, azmettiricilerinin ise mağdur Can Ö. ile aralarında husumet bulunan Fatih D. ve Ufuk E. olduğu belirlendi.

6 şüpheli, 21 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

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