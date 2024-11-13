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İstanbul'da İş Çıkış Saatinde Trafik Yoğunluğu Yüzde 90'a Ulaştı

İstanbul'da İş Çıkış Saatinde Trafik Yoğunluğu Yüzde 90'a Ulaştı
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İstanbul'da iş çıkış saatinde yağan yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu arttı. D-100 Karayolu'nda özellikle Merter ve Maltepe mevkilerinde yoğun trafik gözlemlendi.

İSTANBUL'da iş çıkış saatinde havanında yağışlı olması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. İBB Trafik Yoğunluğu Haritasında saat 18.00'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

İstanbul genelinde iş çıkış saatinde havanında yağışlı olması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Avrupa yakasında D-100 Karayolu Merter mevkiinde trafik durma noktasına geldi. Anadolu yakasında ise D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde de trafik yoğunluğu yaşandı. Saat 18.00 sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında yoğunluk yüzde 90'a ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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