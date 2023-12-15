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İstanbul'da İnterpol tarafından aranan 2 kişi yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol tarafından aranan Mohammed Zakir Mıah ve Chen Xuefeng'in İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere karşı mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

İSTANBUL, İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, İnterpol'un Kırmızı Bülten ile aranan Mohammed Zakir Mıah ve Chen Xuefeng'in düzenlenen Kafes 20 operasyonuyla yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Belçika'da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımını organize eden örgüt elebaşı İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Mıah'ın Büyükçekmece'de, İnterpol tarafından Kırmızı Bültenle Vietnam'da ağır yaralama suçuyla aranan Çin uyruklu Chen Xuefeng'in ise, Bağcılar'da düzenlenen Kafes-20 operasyonlarıyla yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya paylaşımında,  "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu, İnterpol tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan 2 kişi İstanbul'da yakalandı. Haklarında İnterpol tarafından Kırmızı Bülten çıkarılan Mohammed Zakir Mıah Büyükçekmece'de ve Chen Xuefeng ise Bağcılarda yapılan Kafes-20 operasyonlarıyla kıskıvrak yakalandı. Chen Xuefen'in Vietnam'a iade işlemleri tamamlandı.Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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