İstanbul'da internetten elektronik eşya satanları dolandıran 12 zanlı yakalandı

İstanbul'da, internetten elektronik eşyalarını satanları kandırarak eşyalarını alan 12 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ikinci el elektronik eşyalarını internetten satmaya çalışanları hedef alan dolandırıcıların yakalanması için çalışma yürüttü.

İncelemelerde, şüphelilerin, kendilerini alıcı olarak tanıtıp satıcılarla irtibata geçtiği, buluşmak üzere farklı adreslere davet ettiği, elektronik eşyayı herhangi bir iş yerine bıraktırarak, "Paranızı 500 metre ilerideki kuyumcu dükkanımızdan alın." gibi ifadelerle satıcıları kandırdıkları belirlendi.

Teknik ve fiziki takip sonucunda, bu yolla 59 olaya karışan 17 şüpheliyi tespit eden polis, 23 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla 12 zanlıyı gözaltına aldı.

Baskın yapılan adreslerde, 17 cep telefonu, 4 tablet bilgisayar, 1 kol saati, 30 fotoğraf makinesi, 1 bilgisayar ve 6 bin 300 lira para ele geçirildi.

Şüphelilerden 5'inin daha önce ara yakalamalarla cezaevine gönderildiği öğrenildi. Gözaltına alınan 12 zanlı da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.