İstanbul'da 'İnsanlığın Kalbi Filistin' kitabının tanıtımı yapıldı

İstanbul'da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yazılarından derlenerek hazırlanan "İnsanlığın Kalbi Filistin" kitabının tanıtımı yapıldı.

Rami Kütüphanesi'ndeki tanıtım toplantısı öncesinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Rami Kütüphanesi arasında hazırlanan Eğitim ve Kültür İşbirliği Protokolü'nün imza töreni gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, imzaladıkları protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

İmza töreninin ardından konuşan Yentür, tanıtımı yapılan kitapta, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 173 öğrencinin kaleminden tarihe not düşüldüğünü, bunun çok kıymetli olduğunu söyledi.

Yentür, Filistin'de yaşananları hüzünle takip ettiklerini belirterek, "Hukukun üstünlüğü nutuklarının çok ama çok atıldığı ama üstünlerin hukukunun geçtiği bir zulme çocuklarımızın İstanbul'dan ses yükseltmesi, duygularını, düşüncelerini kaleme yansıtması son derece önemli. Tarihin en kötü, en karanlık günlerine şahitlik ediyoruz. Keşke hiç etmeseydik, keşke bunlar yazılmasaydı." diye konuştu.

Bir devletin dünyanın gözünün içine baka baka terör suçu işleyerek katliam ve soykırım yaptığını vurgulayan Yentür, eğitimci olarak, yetiştirdikleri çocukların dünyanın en ileri teknolojisine sahip olsalar bile bir hastaneyi asla bombalamayacağını, farklarının burada olduğunu kaydetti.

Yentür, merhamet, adalet, şefkat temelli bir nesli öncelediklerini dile getirerek, "Bilimde, sanayide, teknolojide, sanatta iyi çocuklar yetiştireceğiz. Ama bunun yanında merhamet, şefkat ve adalet duygusunu kalbine ekleyeceğiz. Akıl ile kalbi, kalple vicdanı buluşturacağız." dedi.

Hazırlanan kitapla tarihe not düşülmesini önemsediklerini aktaran Yentür, "Çünkü hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. Bu da unutulmasın diye, çocuklarımız tarihe bir kara leke olarak geçen, Gazzeli çocukların umutlarını söndüren bu acı günleri, acı tarihi kendi kalemleriyle, duygularıyla bir kitaba dönüştürdüler. Biz de buna öncülük etmeye çalıştık. Kıymetli çalışma arkadaşlarımızla beraber tarihe düşülmüş bir not olarak 'İnsanlığın Kalbi Filistin' kitabını tüm İstanbul'a ve tüm Türkiye'ye armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazı öğrencilerin yazdıkları şiir ve kompozisyonları kürsüde okuduğu programın sonunda Yentür ve Çelik, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.