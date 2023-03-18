İstanbul'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen işçi kurtarıldı
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İstanbul Kartal'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İstanbul Kartal'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'taki bir inşaatta çalışan 21 yaşındaki işçi Eren Kırmızıgül, 5 katlı binanın 3. katından asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, işçiyi düştüğü asansör boşluğundan çıkardı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kırmızıgül, daha sonra Kartal Dr. Lütfü Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Güncel