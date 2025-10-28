İstanbul'da İnşaat Asansöründe Kaza: 3 İşçi Kurtarıldı, 1 İşçi Yaralandı
İstanbul Bahçelievler'de bir inşaatın dış cephesinde arıza yapan asansörde 4 işçi asılı kaldı. İtfaiye ekipleri 3 işçiyi kurtarırken, 1 işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Bahçelievler'de, bir inşaatın dış cephesinde asılı kalan asansörde bulunan 3 işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı, 1 işçi düşerek yaralandı.
Yenibosna'da plaza inşaatının dış cephesindeki açık asansör, arıza nedeniyle üzerindeki 4 işçiyle birlikte bir tarafı sarkarak asılı kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İşçilerden biri asansörden düşerek ağır yaralanırken, 3 işçi itfaiye tarafından kurtarıldı. İşçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerince de olay yerinde inceleme yapıldı.
Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel