İstanbul'da İnşaat Asansörü Arızalandı, 1 İşçi Düşerek Yaralandı
Bahçelievler'de bir inşaatın dış cephesinde asılı kalan asansörde bulunan işçiler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Arıza nedeniyle sarkan asansörden bir işçi düşerek ağır yaralandı.
İstanbul Bahçelievler'de, bir inşaatın dış cephesinde asılı kalan asansörde bulunan işçiler itfaiye ekiplerince kurtarıldı, 1 işçi düşerek ağır yaralandı.
Yenibosna'da plaza inşaatının dış cephesindeki açık asansör, arıza nedeniyle üzerindeki işçilerle birlikte bir tarafı sarkarak asılı kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İşçilerden biri asansörden düşerek ağır yaralanırken, diğerleri itfaiye tarafından kurtarıldı.
Yaralanan 8 işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapıldı.
Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel