İstanbul'da İnşaat Alanında Konteyner Yangını

İstanbul'da İnşaat Alanında Konteyner Yangını
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Eyüpsultan'da inşaat işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sırasında meydana gelen anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İSTANBUL, - EYÜPSULTAN'da inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangı, itfaiye ekiplerince söndürülürken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 09.50 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi'ndeki inşaat alanında çıktı. Şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken zaman zaman patlamalar meydana geldi. Ölü ya da yaralının olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken 3 konteyner kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında işçilerin kaçtığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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