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İstanbul'da inşaat alanına düşen tırın sürücüsünü itfaiye kurtardı

İstanbul'da inşaat alanına düşen tırın sürücüsünü itfaiye kurtardı

Güncel Haberler

Küçükçekmece'de, sitenin inşaat alanına düşen tırın içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Şantiyede çalışmalar durduruldu.

Küçükçekmece'de, sitenin inşaat alanına düşen tırın içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Halkalı Merkez Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'nde bulunan bir sitenin inşaat alanına malzeme getiren tırın sürücüsü henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan tır, şantiye alanında yaklaşık 20 metrelik boşluğa düştü. Kazada, sürücü Davut H. (44) araçta sıkışınca çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kurtardığı yaralı sürücü, müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şantiyede çalışmalara ara verildi.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Küçükçekmece Halkalı İtfaiye Güncel Haberler

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