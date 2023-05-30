İstanbul'da inşaat alanına düşen tırın sürücüsünü itfaiye kurtardı

Küçükçekmece'de, sitenin inşaat alanına düşen tırın içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Halkalı Merkez Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'nde bulunan bir sitenin inşaat alanına malzeme getiren tırın sürücüsü henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan tır, şantiye alanında yaklaşık 20 metrelik boşluğa düştü. Kazada, sürücü Davut H. (44) araçta sıkışınca çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kurtardığı yaralı sürücü, müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şantiyede çalışmalara ara verildi.