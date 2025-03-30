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İstanbul'da İmamoğlu Protestolarında Tutuklu Sayısı 268'e Yükseldi

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İstanbul'da devam eden İmamoğlu protestoları kapsamında son 5 kişi daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 268'e çıkarken, gözaltı sayısı 800'e yaklaştı. Bazı gençler ev hapsine alınırken, diğerleri yurt dışı çıkış yasakları ile serbest bırakıldı.

(İSTANBUL) İstanbul'da İmamoğlu protestolarıyla ilgili hakimliğe sevk edilenlerden 5'i daha tutuklandı, eylemlerin başından beri tutuklananların sayısı 268'e çıktı. Protestoların başladığı günden bu yana gözaltı sayısının 800'e yaklaştığı İstanbul'da önceki gün Şişli Cevahir AVM önündeki gösteride gözaltına alınan gençlerden 27'si için ev hapsi kararı verildi, 88 genç ise yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle serbest bırakıldı.

Savcılık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, son olarak tutuklama talebiyle 39 kişi hakimliğe sevk edildi. Bunlardan 5'i hakkında tutuklama kararı verilirken toplam tutuklu sayısı 268'e yükseldi. 20 kişi hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol, 14 kişi hakkında da ev hapsi kararı verildi. Çoğu önceki gün Cevahir AVM önünden gözaltına alınan gençlerden 85 genç de yurt dışı çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakıldı.

"Özellikle kadın öğrencilerin maruz bırakıldığı sistematik taciz kabul edilemez"

Adliyedeki geleşmelerle ilgili son duruma ilişkin bir açıklama yapan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Saraçhane'deki eylemlere katıldığı için gözaltına alınan gençlerin neredeyse tamamı kötü muameleyle ve işkenceyle gözaltına alındı. Özellikle kadın öğrencilerin maruz bırakıldığı sistematik taciz kabul edilemez. Cezalara gerekçe gösterilen 2911 Sayılı Yasa, ceza gerektirmediği halde; gençler cezalarla karşı karşıya kalıyor. Gözaltına alınan gençlerimizin hukuki süreçlerini takip edeceğiz, ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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