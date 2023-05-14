İSTANBUL'DA İLK OYLAR KULLANILDI -2

CUMHURBAŞKANLIĞI ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için ilk oylar kullanılmaya başlandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için ilk oylar kullanılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için tüm yurtta saat 08.00 itibariyle aynı anda oy verme işlemi başladı. Erken saatlerde görevli oldukları sandıkların başına gelen görevliler, sandık yemini ettikten sonra işlemlere başladı. Pusulalar kontrol edilerek sandık mühürlendi. Saat 8.00 itibarıyla oy verme işlemi başladı.

İLK OYLAR KULLANILDI

Şişli Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de sabahın erken saatlerinde sıraya giren vatandaşlar oylarını kullandı.

Esenler İbrahim Turhan Lisesi'ne akın eden vatandaşlar da oylarını kullandı. Sandık başkanları oy kullanacak vatandaşlara pusulaları nasıl katlamaları gerektiğini tek tek anlattı. Oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erecek.