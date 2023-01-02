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İstanbul'da ilk iş gününde sis etkisini sürdürüyor

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İstanbul'da ilk iş gününde sis etkisini sürdürüyor

İSTANBUL'da, yılın ilk iş gününde sis etkili oluyor.

İSTANBUL'da, yılın ilk iş gününde sis etkili oluyor. Erken saatlerde kendini gösteren sis nedeniyle özellikle İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesi birkaç metreye kadar düşerken, ticari gemilerin transit geçişleri askıya alındı.

Yeni yılın ilk gününde etkili olan sis, yılın ilk iş gününde de etkisini sürdürüyor. Sabah erken saatlerden itibaren başlayan sis havanın aydınlanmasıyla birlikte etkisini artırdı. Özellikle İstanbul Boğazı ve çevresinde yoğunlaşan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi birkaç metreye kadar düştü. Sisin olumsuz etkileri nedeniyle ticari gemilerin transit geçişi askıya alındı.

Bazı bölgelerde karada da görüş mesafesi düşerken, sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Boğazı Güncel Haberler

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