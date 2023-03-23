Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da ilk iftar öncesi trafik yoğunluğu azaldı

Güncel Haberler

İSTANBUL'da, iftar öncesi trafik yoğunluğunun azalması dikkat çekti.

İSTANBUL'da, iftar öncesi trafik yoğunluğunun azalması dikkat çekti. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre normal günlerde yüzde 70-75 olarak ölçülen yoğunluk, iftar öncesinde yüzde 30 seviyelerinde ölçüldü.

Ramazan ayının ilk günü, iftar saati öncesinde trafikteki azalma dikkat çekti. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre normal günlerde yüzde 70-75 olarak gerçekleşen yoğunluk, saat 19.25 sıralarında yüzde 33 olarak ölçüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İBB Trafik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title