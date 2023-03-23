İstanbul'da ilk iftar öncesi trafik yoğunluğu azaldı

İSTANBUL'da, iftar öncesi trafik yoğunluğunun azalması dikkat çekti. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre normal günlerde yüzde 70-75 olarak ölçülen yoğunluk, iftar öncesinde yüzde 30 seviyelerinde ölçüldü.

Ramazan ayının ilk günü, iftar saati öncesinde trafikteki azalma dikkat çekti. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre normal günlerde yüzde 70-75 olarak gerçekleşen yoğunluk, saat 19.25 sıralarında yüzde 33 olarak ölçüldü.