İstanbul'da ilginç olay: Yola atlayan kadın sürücülere zor anlar yaşattı

Beyoğlu'da madde etkisinde olduğu iddia edilen bir kadın, yola atlayarak araçların önünü kesti ve sürücülere zor anlar yaşattı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da ilginç olay kamerada: Yola atlayan kadın sürücülere zor anlar yaşattı

Beyoğlu'da madde etkisinde olduğu iddia edilen kadın trafikteki araçların önünü kesti

Olay nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda madde etkisinde olduğu iddia edilen bir kadın, yola atlayarak araçların önünü kesti. Araçların kaputlarına da vuran kadın, sürücülere zor anlar yaşattı.

Beyoğlu Dolapdere'ce geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda madde etkisinde olduğu iddia edilen bir kadın, trafikte seyir halindeki araçların önüne atladı. Yolu kesen ve bağıran kadın ardından araçların kaputuna vurdu. Seyir halindeki araç sürücüleri kadına çarpmamak adına büyük çaba gösterdi. Yaşanan ilginç olay vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.