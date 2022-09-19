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Son dakika haberleri | İstanbul'da ilginç minare yenilemesi kamerada: İpe tutunup iskeleden atladılar

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Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'da ilginç minare yenilemesi kamerada: İpe tutunup iskeleden atladılar Kağıthane'de bir grup işçi caminin minaresini yenilemek için ilginç bir yöntem kullandı Parçayı yukarıya çekmek isteyen işçi minareden sarkıttığı iple aşağıya atladı Kağıthane'de bir grup işçi bir caminin...

İstanbul'da ilginç minare yenilemesi kamerada: İpe tutunup iskeleden atladılar

Kağıthane'de bir grup işçi caminin minaresini yenilemek için ilginç bir yöntem kullandı

Parçayı yukarıya çekmek isteyen işçi minareden sarkıttığı iple aşağıya atladı

İSTANBUL - Kağıthane'de bir grup işçi bir caminin minaresini yenilemek için ilginç bir yöntem kullandı. Minareden sarkıttıkları ipe tutunarak aşağıya atlayan işçiler, parçaları bu şekilde yukarıya çekti. Yürekleri ağza getiren o anlar kameralara yansırken, işçilerin hiçbir önlem almaması "pes" dedirtti.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi'ndeki bir caminin minaresini yenilemek için toplanan bir grup işçi önce minareye iskele kurdu. İşçiler ardından minarenin tepesine parçaları taşımak için ilginç bir yöntem geliştirdi. İskelenin tepesine bir ray sistemi kuran işçiler, aşağıya sarkıttıkları ipin ucuna yenileme yapılacak taş parçalarını bağladı.

Akıl almaz yöntemle minareye taş çektiler

Ardından iskelenin üst katlarına dağılan işçiler, sırayla ipe tutunarak aşağıya atladı. Bu sayede parçayı minarenin tepesine çıkartan işçiler, canlarını hiçe sayarak defalarca bu şekilde yukarıya taş çekti. Yürekleri ağza getiren o anlar kameralara yansırken, işçilerin hiçbir önlem almaması ise "pes" dedirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Güncel

Kağıthane İstanbul 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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