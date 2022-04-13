İSTANBUL'DA İLGİNÇ EŞYA TAŞIMA MANZALARI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL'DA İLGİNÇ EŞYA TAŞIMA MANZALARI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

BEYOĞLU'nda tek kişilik elektrikli scooter ile çamaşır makinesi taşıyan üç kişi cep telefonu ile görüntülendi.

BEYOĞLU'nda tek kişilik elektrikli scooter ile çamaşır makinesi taşıyan üç kişi cep telefonu ile görüntülendi. Bir başkası da mobilet ile tek kişilik koltuk taşıdı.

Son günlerde tek kişilik elektrikli scooter ile seyahat etmek özellikle gençler arasında hızla yayılıyor. Bazıları da elektrikli scooteri başka amaçlarla kullanıyor. Beyoğlu'nda çamaşır makinesini taşımak için nakliye parası vermek istemeyen üç genç, ilginç bir yönteme başvurdu. Elektrikli scooter ile çamaşır makinesi taşıdı. Vatandaşlar scooter ile çamaşır makinesinin taşınmasını şaşkın bakışlarla izledi.

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, scootere yüklenen çamaşır makinesinin sokakta taşınması görülüyor. Bir kişi scooteri kontrol ederken diğerleri de çamaşır makinesini tutuyor.

Bir başka olayda ise mobilet sürücüsü kafasına koyduğu tek kişilik koltuğu taşıdı. İlginç görüntülerin oluştuğu olayda sürücü bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar da cep telefonu ile görüntülendi.

İSTANBUL'DA İLGİNÇ EŞYA TAŞIMA MANZALARI

İSTANBUL'DA İLGİNÇ EŞYA TAŞIMA MANZALARI

İSTANBUL'DA İLGİNÇ EŞYA TAŞIMA MANZALARI

İSTANBUL'DA İLGİNÇ EŞYA TAŞIMA MANZALARI

İSTANBUL'DA İLGİNÇ EŞYA TAŞIMA MANZALARI

İSTANBUL'DA İLGİNÇ EŞYA TAŞIMA MANZALARI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title