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İSTANBUL'DA İLÇE SEÇİM KURULLARINA OYLAR GETİRİLMEYE BAŞLANDI

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CUMHURBAŞKANI Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde okullarda kullanılan oylar, oy kullanma işleminin bittiği saat 17.00'den itibaren sayılmaya başlandı.

CUMHURBAŞKANI Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde okullarda kullanılan oylar, oy kullanma işleminin bittiği saat 17.00'den itibaren sayılmaya başlandı. Sayılan oylar çuvallara konularak sandık başkanları tarafından polis kontrolünde ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı.

Üsküdar'da kullanılan oylar, Üsküdar İlçe Seçim Kurulu'nun Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin spor salonuna getirildi. Öte yandan Şişli ve Esenlerde de kullanılan oylar ilçe seçim kurullarına getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milletvekili Hisarcık Güncel Haberler

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