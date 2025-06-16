İstanbul'da İklim Değişikliği Konferansı Gerçekleştirildi

İKLİM değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin rolünü güçlendirmeyi amaçlayan 'EU4 Enerji Dönüşümü: Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Belediye Başkanları Sözleşmesi' projesi kapsamında düzenlenen Türkiye Final Konferansı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Konferansa Bağcılar Belediyesi yetkileri yanı sıra Litvanya, Letonya ile Türkiye'den birçok uzman ve proje ortağı katıldı.

'EU4 Enerji Dönüşümü: Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Belediye Başkanları Sözleşmesi' Türkiye Final Konferansı 13 Haziran'da düzenlendi. Programa yerel yönetim temsilcileri, kamu kurumları, uluslararası uzmanlar ve proje ortakları katıldı. İklim değişikliğiyle mücadelede atılan adımlar, enerji dönüşümünün desteklenmesi ve Belediye Başkanları Sözleşmesi'nin (CoM) bölgedeki farkındalığı üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Etkinlikte yerel etkinin görünürlüğü ve sürdürülebilirliği gibi başlıklar ele alındı.

'İKLİM VE ENERJİ POLİTİKALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYORUZ'

İklim değişikliğinde yerel yönetimler arasında öncü bir rol oynadıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Paydaşı olduğumuz EU4 Enerji Dönüşümü: Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Belediye Başkanları Sözleşmesi'nin hem ilçemiz hem de ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Belediye olarak 2017 yılından beri iklim ve enerji politikalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.