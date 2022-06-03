İstanbul'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı - Haberler

İstanbul'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı Pendik'te iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Pendik'te iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Fevzi Çakmak Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde seyir halindeki Baki Aydın'ın kullandığı 34 KMB 51 plakalı otomobil, Ali Cafer Ekşi idaresindeki 34 ECY 729 plakalı araçla çarpıştı. Kazada yaralanan Baki Aydın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi süren Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. AA / Metin Tokgöz - Güncel Pendik Aydın Güncel Haberler

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