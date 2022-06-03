İstanbul'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

AA - Metin Tokgöz - Güncel
 - Güncelleme:
İstanbul'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Pendik'te iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Pendik'te iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde seyir halindeki Baki Aydın'ın kullandığı 34 KMB 51 plakalı otomobil, Ali Cafer Ekşi idaresindeki 34 ECY 729 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan Baki Aydın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisi süren Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

Pendik Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title