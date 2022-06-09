İstanbul'da iki kardeşin, kavga ettikleri kişinin evini taşlama anı kamerada - Haberler

İstanbul'da iki kardeşin, kavga ettikleri kişinin evini taşlama anı kamerada İstanbul Esenyurt'ta iki kardeşin, kavga ettikleri kişinin evini taşlayarak camlara zarar vermesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi. İstanbul Esenyurt'ta iki kardeşin, kavga ettikleri kişinin evini taşlayarak camlara zarar vermesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Alınan bilgiye göre, Mehterçeşme Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde aynı sokakta oturan iki aile arasında kavga çıktı. Gruptakiler, kavganın ardından dağıldı. Daha sonra kardeş olduğu belirtilen iki kişi, kavga ettikleri kişinin evinin önüne gelerek giriş kattaki pencerelerine taş atmaya başladı. Araya giren bazı vatandaşların saldırganları sakinleştirmeye çalıştıkları görüldü. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Öte yandan, olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel İstanbul Esenyurt kavga Güncel Haberler

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