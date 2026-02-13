Ümraniye'de yabancı uyruklu iki kadını öldürdüğü belirlenen 2 zanlı tutuklandı

İstanbul'da yabancı uyruklu 2 kadını öldürdükleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Şişli'de çöp konteynerinde cesedi parçalanmış halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın öldürülmesine ilişkin tutuklanan ve cinayeti işledikleri Ümraniye'deki evde yabancı uyruklu kadın S.E'yi (32) de öldürdükleri iddiasıyla cezaevinden çıkarılıp tekrar gözaltına alınan Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, polislerce adliyeye götürüldü.

S.E'nin G.A.K'nin kız arkadaşı olduğu belirtildi.

Şüpheliler savcılıkça ifadelerinin alınmalarının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 2 şüphelinin de "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.