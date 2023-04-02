İstanbul'da iki grup arasındaki kavgaya ilişkin 4 zanlı yakalandı

Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edilirken 1 zanlı serbest bırakıldı.

Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edilirken 1 zanlı serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Mevlana Mahallesi'nde iki grup arasında yaşanan silahlı ve bıçaklı kavga üzerine çalışma başlattı.

Kavgada yaralanarak hastaneye kaldırılan M.C. (27) ve M.C'nin (28) hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.

İncelemede, yaralanan 2 kişiyle birlikte R.C'nin (26) 2021 yılından bu yana M.C. (24), A.C. (55) ve Y.C. (26) ile husumetlerinin olduğu, adli süreçlerinin devam ettiği, olay günü karşılaşmaları sonucu kavganın yaşandığı anlaşıldı.

Şüphelilerden R.C, Y.C. ile M.C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken A.C. serbest bırakıldı.