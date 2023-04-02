Üye Girişi
Haberi Paylaş
İstanbul'da iki grup arasındaki kavgaya ilişkin 4 zanlı yakalandı

İstanbul'da iki grup arasındaki kavgaya ilişkin 4 zanlı yakalandı

Güncel Haberler

Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edilirken 1 zanlı serbest bırakıldı.

Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edilirken 1 zanlı serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Mevlana Mahallesi'nde iki grup arasında yaşanan silahlı ve bıçaklı kavga üzerine çalışma başlattı.

Kavgada yaralanarak hastaneye kaldırılan M.C. (27) ve M.C'nin (28) hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.

İncelemede, yaralanan 2 kişiyle birlikte R.C'nin (26) 2021 yılından bu yana M.C. (24), A.C. (55) ve Y.C. (26) ile husumetlerinin olduğu, adli süreçlerinin devam ettiği, olay günü karşılaşmaları sonucu kavganın yaşandığı anlaşıldı.

Şüphelilerden R.C, Y.C. ile M.C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken A.C. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gaziosmanpaşa kavga Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title