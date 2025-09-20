Haberler

İstanbul'da İki Ayrı Silahlı Saldırı: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeytinburnu ve Ümraniye'de gerçekleşen silahlı saldırılar sonrası 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Emniyet ekipleri, olaylar arasındaki bağlantıyı tespit etmek için detaylı bir inceleme yaptı.

Zeytinburnu ve Ümraniye'de gerçekleşen 2 ayrı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Eylül'de Özel Balıklı Rum Hastanesi Vakfının bahçesinde S.G'ye yönelik silahlı saldırı sonrası çalışma başlattı.

Saldırının ardından teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 60 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek saldırganların ve olayla bağlantısı olan şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.

100 saatlik güvenlik kamerası incelendi

Polis ekipleri, 5 Eylül'de Ümraniye'de faaliyet gösteren bir iş yerinin kurşunlanmasının ardından inceleme yaptı.

Motosikletle gelerek iş yerini kurşunlayan şüphelilerin belirlenmesi için 100 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyen ekipler, saldırıya ilişkin 2 şüpheliyi yakaladı.

Her iki olayla ilgili emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
Macron'un eşi 'erkek doğdu' iddialarını çürütmek için mahkemeye kanıt sunacak

Macron'un eşi, kadın olduğunu ispat etmek için mahkemeye kanıt sunacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama

Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.