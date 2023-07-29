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İstanbul'da ikamet eden Suriyelilere dönme çağrısı

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İstanbul dışında kayıtlı olmasına rağmen kentte ikamet eden geçici koruma kapsamındaki Suriye uyrukluların, 24 Eylül'e kadar kayıtlı bulundukları illere dönmeleri gerektiği duyuruldu.

İstanbul dışında kayıtlı olmasına rağmen kentte ikamet eden geçici koruma kapsamındaki Suriye uyrukluların, 24 Eylül'e kadar kayıtlı bulundukları illere dönmeleri gerektiği duyuruldu.

Valiliğin internet sitesinde yer verilen Göç İdaresi Başkanlığının duyurusunda, şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul dışında kayıtlı olmasına rağmen halihazırda İstanbul'da ikamet eden geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı oldukları illere 24 Eylül'e kadar dönmeleri gerekmektedir. Söz konusu Suriye uyruklu yabancılara, 24 Eylül'e kadar İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurmaları halinde, kayıtlı oldukları illere dönmek üzere yol izin belgesi verilecektir."

Duyuruda, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden gelen ve kendilerine daha önce yol izin belgesi verilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyrukluların, ikinci bir duyuruya kadar kalışlarına izin verileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel

İstanbul Suriye Eylül Güncel Haberler

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