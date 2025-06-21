İstanbul'da İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Özel Oturumu Başladı

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İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu kapsamında İran'ın talebi üzerine özel bir oturum gerçekleştirilmeye başlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde yapılan oturum, basına kapalı olarak tüm İİT üyesi ülkelerin katılımıyla gerçekleşiyor.

İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu kapsamında İran tarafından talep edilen özel oturum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde başladı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İİT DBK 51. Oturumu kapsamında İran tarafından talep edilen özel oturum yapılıyor.

Özel oturuma, Bakan Fidan başkanlık ediyor.

Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılan özel oturum, basına kapalı formatta ve tüm İİT üyesi ülkelerin katılımıyla düzenleniyor.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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