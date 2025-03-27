İstanbul'da İftar Saatinde Trafik Yoğunluğu Artıyor

İstanbul'da, haftanın dördüncü iş gününde iftar saatinin de yaklaşmasıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Beylikdüzü istikametinde Yenibosna, Bahçelievler, İncirli, Merter, Küçükçekmece, Zeytinburnu ve Cevizlibağ'da araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, trafik yoğunluğu Beylikdüzü'ne kadar uzanıyor.

TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü giriş-çıkışlarında her iki yönde yoğun trafik yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy-Kartal arasında trafik çift yönlü ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda da Ataşehir ve Sancaktepe arasında iki yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Şile Otoyolu'nda ise Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar yavaş ilerliyor.

İftar saatinde evlerine yetişmeye çalışan yolcular, metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturuyor.

İBB'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde yüzde 78'e çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 80, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 76 olarak ölçüldü.